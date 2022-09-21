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Роджер Федерер объяснил, почему хочет сыграть свой прощальный матч именно в паре с Надалем

Роджер Федерер объяснил, почему хочет сыграть свой прощальный матч именно в паре с Надалем
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер рассказал, почему хочет сыграть на Кубке Лэйвера в парном разряде с 22-кратным победителем ТБШ Рафаэлем Надалем. Свой прощальный матч в теннисе 41-летний Федерер проведёт послезавтра, 23 сентября, однако пока неизвестно, кто будет его партнёром в составе сборной Европы.

По словам Федерера, Надаль является наиболее предпочтительным партнёром по той причине, что они всегда уважали друг друга.

«Если это случится, это будет уникально. Пока мы сражались, мы всегда уважали друг друга, семьи, тренеров. Мы всегда хорошо ладили», — сказал Роджер на пресс-конференции.

Также Федерер сказал, что его дружба с Надалем может стать примером для атлетов из других видов спорта, и добавил: «Это может быть особенный момент».

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