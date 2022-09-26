Футболист Тони Кроос обратился к Федереру и пригласил его на матч мадридского «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос обратился к завершившему карьеру швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру и пригласил его на матч своей команды.

«Я просто хотел воспользоваться возможностью сказать: «Спасибо». Спасибо от имени всех нас. Все — все это любители спорта по всему миру. Вы позволили нам наслаждаться вашей игрой, вашей магией в течение многих лет.

Даже для меня, человека занимающимся другим видом спорта, вы были огромным вдохновением все эти годы, не только из-за вашего спорта и вашего успеха, но и за вашего поведения и характера. Я думаю, что нет лучшего примера для молодых спортсменов. Я очень надеюсь, что вам понравится ваш выход на пенсию. Наслаждайтесь временем с женой, детьми и всей семьей.

Надеюсь, у вас будет время навестить меня в Мадриде. Приходите посмотреть игру, и если у вас есть какие-либо сомнения, то спросите своего партнера по парному разряду Рафаэля Надаля. Он знает, насколько это круто. Надеюсь, скоро увидимся», — сказал Кроос в видео в социальных сетях АТР.