Чилич — о дне рождения в Тель-Авиве: в следующий раз угощу напитками всех

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве. В финальном матче он уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Встреча, проходившая на хардовом покрытии, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Это была фантастическая неделя для меня, когда я праздновал свой день рождения. Раньше у меня не было возможности отпраздновать с таким количеством людей, но в следующий раз я угощу напитками всех!» — сказал хорватский теннисист на пресс-конференции.

Марин Чилич заявился на турнир в Астане (Казахстан), который пройдёт с 3 по 9 октября. Теннисист в первом круге соревнований встретится с представителем Германии Оскаром Отте. В Астане также сыграют шесть россиян.