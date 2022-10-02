«Банда в сборе». Медведев, Рублёв и Хачанов прибыли на турнир в Астане
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Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретились в Астане (Казахстан), где с 3 по 9 октября пройдёт турнир категории ATP-500.
Фото: Из фан-аккаунта Даниила Медведева
Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Даниил Медведев (2) встретится с Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.
Также Аслан Карацев выйдет на корт с китайцем Чжан Чжичжэнем, Александру Шевченко (Q) предстоит игра с итальянцем Лукой Нарди, а Павлу Котову (LL) — с Алехандро Давидович-Фокиной. Призовой фонд соревнований в Казахстане составит $ 1 900 000.
С полной сеткой турнира в Астане можно ознакомиться на «Чемпионате».
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