«Банда в сборе». Медведев, Рублёв и Хачанов прибыли на турнир в Астане

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретились в Астане (Казахстан), где с 3 по 9 октября пройдёт турнир категории ATP-500.

Фото: Из фан-аккаунта Даниила Медведева

Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Даниил Медведев (2) встретится с Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.

Также Аслан Карацев выйдет на корт с китайцем Чжан Чжичжэнем, Александру Шевченко (Q) предстоит игра с итальянцем Лукой Нарди, а Павлу Котову (LL) — с Алехандро Давидович-Фокиной. Призовой фонд соревнований в Казахстане составит $ 1 900 000.

С полной сеткой турнира в Астане можно ознакомиться на «Чемпионате».