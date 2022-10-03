Феликс Оже-Альяссим завершил выступление на турнире в Астане в первом круге

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неожиданно не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче первого круга восьмой сеяный Оже-Альясссим проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (21-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 55 минут. Оже-Альяссим 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. На счету Баутиста-Агута два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде испанца ждёт встреча с победителем матча Павел Котов (Россия, LL) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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