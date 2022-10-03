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Феликс Оже-Альяссим завершил выступление на турнире в Астане в первом круге

Феликс Оже-Альяссим завершил выступление на турнире в Астане в первом круге
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13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неожиданно не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга восьмой сеяный Оже-Альясссим проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (21-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продлилась 1 час 55 минут. Оже-Альяссим 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. На счету Баутиста-Агута два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде испанца ждёт встреча с победителем матча Павел Котов (Россия, LL) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Астана. 1-й круг
03 октября 2022, понедельник. 15:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
13
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6  
6 		7 8  
         
Роберто Баутиста-Агут
21
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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