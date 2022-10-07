Даниил Медведев: я думал о встрече с Новаком перед четвертьфиналом. Счастлив сыграть с ним

Победитель Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Теннисисты встретятся в 1/2 финала в субботу, 8 октября. Другую полуфинальную пару составят россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас.

«Я действительно рад играть против Новака. Я думал об этом перед матчем, и в этом году мы вместе сыграли только на одном турнире — »Ролан Гаррос". Это будет вторая встреча. Я действительно счастлив сыграть с ним", — приводит слова Медведева ATP.

Даниил Медведевым является вторым сеяным турнира в Астане, Новак Джокович стоит под четвёртым номером. В другом четвертьфинале серб одолел Карена Хачанова — 6:3, 6:4.