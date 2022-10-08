«Это душераздирающе». Кирьос рассказал, почему снялся с турнира в Токио

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о своём выступлении в Токио (Япония).
«Очевидно, что это очень разочаровывает. Это один из моих любимых турниров. Здесь у меня остались прекрасные воспоминания… Это душераздирающе, но я буду здесь в следующем году. Это точно. Я прекрасно играл в теннис весь год и на самом деле столкнулся с небольшой проблемой с коленом во время Открытого чемпионата США. Я вернулся домой и, если честно, вероятно, не взял достаточно времени на отдых. Я сразу же вернулся к тренировкам.
Я предпочитаю играть перед японскими болельщиками. Это была такая замечательная неделя. Очевидно, что я сыграл четыре матча и выиграл все четыре, я чувствую себя прекрасно. Я определенно чувствовал, что представляю угрозу для победы в турнире и прохождения всего пути в одиночном и парном разрядах.
Когда ваше тело подводит вас, это нехорошее чувство. Я знаю, что в данном случае это, вероятно, перегрузка, а не недостаточная физическая форма. Я думаю, что вы слишком взволнованы, чтобы выйти на корт, и, возможно, тренируетесь слишком много. Так что это позитивно, но в то же время душераздирающе», — сказал Кирьос на пресс-конференции.
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