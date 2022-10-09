Директор турнира в Монреале: Вавринка и Кирьос чуть не подрались, их пришлось разнимать

Директор турнира в Монреале (Канада) Юджин Лапьер высказался о конфликте между Стэном Вавринкой и Ником Кирьосом. В 2015 году австралиец неоднократно оскорблял швейцарца во время их матча, однако Стэн не слышал этого.
«Вавринка не слышал оскорблений, но комментарии Кирьоса транслировались по телевидению из-за микрофонов на поле. На пресс-конференции журналист сообщил ему о том, что было сказано. Вавринка был в ярости! Он быстро спустился в раздевалку, где всё ещё был Кирьос. Их пришлось разнимать, потому что это могло быстро перейти в потасовку.
Лапьер отметил, что оскорбления были адресованы его девушке Донне Векич, а после конфликта Вавринка выложил пост в социальных сетях.
«То, что было сказано, я бы не сказал своему злейшему врагу. Упасть так низко не только неприемлемо, но и невероятно», — написал Стэн.
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