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Арина Соболенко рассказала, кем бы хотела работать, если бы не стала теннисисткой

Арина Соболенко рассказала, кем бы хотела работать, если бы не стала теннисисткой
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, на какой работе хотела бы трудиться, если бы не стала теннисисткой.

«Работа моделью была бы профессией мечты, если бы не большой теннис. Но теннис – моя любовь навсегда», — ответила Соболенко.

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Арина Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.

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