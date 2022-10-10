Кирьос обратился к Монфису перед их матчем в Мехико

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о выставочном матче с представителем Франции Гаэлем Монфисом. Встреча пройдёт на арене CDMX в Мехико (Мексика) 9 ноября.

«Вперёд, Гаэль Монфис, давай устроим шоу», — написал Кирьос в своих социальных сетях, сопроводив пост смайликами молнии.

В этом сезоне Ник Кирьос в одиночном разряде доходил до финала Уимблдона, где в финальном матче уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Также австралиец впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», выиграв Открытый чемпионат Австралии в паре с Танаси Коккинакисом.

Монфис взял титул ATP в Аделаиде и сыграл в четвертьфинале Australian Open. В начале мая француз решил приостановить выступление из-за травмы, затем Гаэль пропустил «Ролан Гаррос» и Уимблдон. В августе теннисист сыграл на турнире серии «Мастерс» в Монреале, однако снялся во время матча третьего круга из-за травмы ноги.