Ник Кирьос высказался о своей роли «злодея» в теннисе

21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Он высказался о своей роли «злодея». Кирьос известен эпатажными выходками как на корте, так и за его пределами.
«Злодей — персонаж, которого помнят люди», — написал Ник, прикрепив текст к своему фото.
Фото: из личного архива ника кирьоса
На Открытом чемпионате США 2022 года Кирьос дошёл до четвертьфинала. В четвёртом круге он обыграл россиянина Даниила Медведева.
Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.
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