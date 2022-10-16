Ник Кирьос рассказал, жалел ли когда-то о своём поведении на корте

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своём поведении на корте. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

«Жалел ли ты когда-нибудь о своём поведении на корте?» — спросил один из подписчиков.

«Сделать теннис интересным? Не быть в коробке, как все вы? Выигрывать в большинстве случаев? Быть в топ-20 в мире? Нет, мне всё нравится», — ответил австралиец.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.