Ник Кирьос рассказал, жалел ли когда-то о своём поведении на корте

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своём поведении на корте. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».
«Жалел ли ты когда-нибудь о своём поведении на корте?» — спросил один из подписчиков.
«Сделать теннис интересным? Не быть в коробке, как все вы? Выигрывать в большинстве случаев? Быть в топ-20 в мире? Нет, мне всё нравится», — ответил австралиец.
Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.
- 16 октября 2022
-
11:25
-
10:52
-
10:41
-
10:24
-
10:12
-
09:27
-
08:13
-
05:35
-
03:22
-
00:39
-
00:06
- 15 октября 2022
-
23:22
-
22:51
-
21:50
-
21:26
-
21:08
-
20:53
-
20:40
-
20:23
-
20:17
-
19:36
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
17:52
-
17:35
-
17:18
-
16:57
-
16:47
-
16:27
-
15:44
-
15:31
-
15:04
-
14:51
-
14:20