Танаси Коккинакис одной фразой отреагировал на фото Ника Кирьоса с возлюбленной

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис оставил комментарий под постом в социальных сетях, который опубликовал его соотечественник Ник Кирьос. Ранее Кирьос выложил фото со своей возлюбленной Костен Хатци и подписал его: «Так выглядит команда».

«Большой мальчик такой романтичный», — написал Коккинакис в комментариях.

Фото: из личного архива ника кирьоса

Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.



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