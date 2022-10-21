Кирьос досрочно завершил сезон из-за травмы
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Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира в Базеле. Ранее стало известно, что он не сыграет на «Мастерсе» в Париже из-за травмы колена. Кирьос завершил сезон в одиночном разряде.
Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне.
Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
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