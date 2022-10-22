Касаткина, Кирьос и Остапенко рассказали, с кем хотели бы сыграть в миксте

Tennis Channel провёл интервью с игроками женского и мужского тура, узнав, с кем бы им хотелось сыграть в миксте. В опросе приняли участие российская теннисистка Дарья Касаткина, австралиец Ник Кирьос, представительница Латвии Елена Остапенко.

«Определённо Рафа. Он мой кумир, я бы, наверное, очень нервничала, но была бы счастлива сыграть несколько матчей на корте, было бы здорово разделить корт с ним», — сказала Касаткина.

«Я не думаю, что мы с Эшли Барти когда-либо объединялись, но предполагаю, что это было бы довольно приятное сочетание», — ответил Кирьос.

«Может быть, Джон Макинрой. Он был великим игроком, очень весёлым и эмоциональным человеком», — приводит слова Елены Остапенко Tennis Channel.