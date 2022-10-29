«Все взгляды — на нас». Ник Кирьос опубликовал фото со своей девушкой с мероприятия

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях новое фото со своей возлюбленной Костен Хатци, пара посетила публичное мероприятие в Австралии.
«Все взгляды – на нас», — подписал снимок Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
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