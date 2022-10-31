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Александр Бублик вылетел с «Мастерса» в Париже, в упорной борьбе проиграв Микаэлю Имеру

Александр Бублик вылетел с «Мастерса» в Париже, в упорной борьбе проиграв Микаэлю Имеру
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Шведский теннисист Микаэль Имер (74-я ракетка мира) переиграл казахстанца Александра Бублика (36-й номер мирового рейтинга) в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча прошла на первом корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

Имер одержал победу со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:4. Швед выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету Бублика 16 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми возможных.

Во втором круге шведский теннисист встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который сыграет свой первый матч на турнире.

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.

Париж. 1-й круг
31 октября 2022, понедельник. 21:25 МСК
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 4
6 		6 2 6
         
Микаэль Имер
74
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
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