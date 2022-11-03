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Алькарас уверенно обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Алькарас уверенно обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Испанский теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас сделал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 28-я ракетка мира Димитров трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен. Карлос сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Хольгер Руне (Дания). Эта встреча также пройдёт сегодня, 3 ноября.

Призовой фонд теннисного турнира в Париже превышает € 5,4 млн.

Париж. 3-й круг
03 ноября 2022, четверг. 15:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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