Алькарас уверенно обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Испанский теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас сделал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 28-я ракетка мира Димитров трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.



Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен. Карлос сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Хольгер Руне (Дания). Эта встреча также пройдёт сегодня, 3 ноября.



Призовой фонд теннисного турнира в Париже превышает € 5,4 млн.