Кирьос высказался о победной серии Оже-Альяссима. Феликс счёл комментарий Ника милым

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о серии побед представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, которая достигла 16 матчей после виктории над Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).
«Феликс Оже-Альяссим когда-нибудь перестанет побеждать?», — написал Кирьос в своих социальных сетях, сопроводив фразу смеющимся смайликом.
«Слова Кирьоса? Да, я не видел твит. Мило с его стороны. Посмотрим, когда я проиграю. Я имею в виду, что не зациклен на этом. Наслаждаюсь этим периодом. Просто появляюсь на каждом матче с тем же настроем, с тем же боевым духом, остаюсь сосредоточенным. Это то, что я пытаюсь сделать. Просто стараюсь изо всех сил. Посмотрим, каким будет результат в конце этой недели», — сказал канадский теннисист на пресс-конференции.
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