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Хольгер Руне стал победителем «Мастерса» в Париже, одержав волевую победу над Джоковичем

Хольгер Руне стал победителем «Мастерса» в Париже, одержав волевую победу над Джоковичем
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Датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) стал победителем серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв серба Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP).

Хольгер Руне одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. На счету Джоковича восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12. Хольгер Руне шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных.

По пути к трофею Руне обыграл таких теннисистов, как швейцарец Стэн Вавринка, поляк Хуберт Хуркач, россиянин Андрей Рублёв, испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Новак Джокович не смог защитить трофей, который завоевал в прошлом году.

Париж. Финал
06 ноября 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
18
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса» Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса»
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