Иванович сфотографировалась в красивом костюме и с чашкой кофе в руках

Победительница Открытого чемпионата Франции 2008 года, бывшая сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в социальных сетях.
На фото спортсменка стоит на улице в красивом костюме и с чашкой кофе в руках.
Фото: личный архив Аны Иванович
Фото: личный архив Аны Иванович
«Наконец-то попробовала латте с тыквенными специями, которыми все так одержимы», — написала Иванович, добавив эмодзи с подмигиванием и чашкой кофе.
Напомним, высшее достижение 35-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал 2012 года. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за футболиста в июле 2016 года; у них уже двое детей.
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