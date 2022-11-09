Иванович сфотографировалась в красивом костюме и с чашкой кофе в руках

Победительница Открытого чемпионата Франции 2008 года, бывшая сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в социальных сетях.

На фото спортсменка стоит на улице в красивом костюме и с чашкой кофе в руках.

Фото: личный архив Аны Иванович

Фото: личный архив Аны Иванович

«Наконец-то попробовала латте с тыквенными специями, которыми все так одержимы», — написала Иванович, добавив эмодзи с подмигиванием и чашкой кофе.

Напомним, высшее достижение 35-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал 2012 года. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за футболиста в июле 2016 года; у них уже двое детей.