Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны группы парного Итогового турнира ATP, где сыграют Кирьос и Коккинакис

Стали известны группы парного Итогового турнира ATP, где сыграют Кирьос и Коккинакис
Комментарии

В Турине (Италия) прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP в парном разряде. Восемь лучших пар теннисистов были распределены на Красную и Зелёную группы.

Зелёная группа
Весли Колхоф и Нил Скупски (1)
Никола Мектич и Мате Павич (4)
Иван Додиг и Остин Крайчек (5)
Танаси Коккинакис и Ник Кирьос (8)

Красная группа
Раджив Рам и Джо Солсбери (2)
Марсело Аревало и Жан-Жюльен Роже (3)
Ллойд Гласспул и Харри Хелиоваара (6)
Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (7)

Ранее в Турине определились соперники по группе российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP в одиночном разряде. Они сыграют с представителем Сербии Новаком Джоковичем и греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022