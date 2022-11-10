Стали известны группы парного Итогового турнира ATP, где сыграют Кирьос и Коккинакис
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В Турине (Италия) прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP в парном разряде. Восемь лучших пар теннисистов были распределены на Красную и Зелёную группы.
Зелёная группа
Весли Колхоф и Нил Скупски (1)
Никола Мектич и Мате Павич (4)
Иван Додиг и Остин Крайчек (5)
Танаси Коккинакис и Ник Кирьос (8)
Красная группа
Раджив Рам и Джо Солсбери (2)
Марсело Аревало и Жан-Жюльен Роже (3)
Ллойд Гласспул и Харри Хелиоваара (6)
Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (7)
Ранее в Турине определились соперники по группе российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP в одиночном разряде. Они сыграют с представителем Сербии Новаком Джоковичем и греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.
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