Стали известны группы парного Итогового турнира ATP, где сыграют Кирьос и Коккинакис

В Турине (Италия) прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP в парном разряде. Восемь лучших пар теннисистов были распределены на Красную и Зелёную группы.

Зелёная группа

Весли Колхоф и Нил Скупски (1)

Никола Мектич и Мате Павич (4)

Иван Додиг и Остин Крайчек (5)

Танаси Коккинакис и Ник Кирьос (8)



Красная группа

Раджив Рам и Джо Солсбери (2)

Марсело Аревало и Жан-Жюльен Роже (3)

Ллойд Гласспул и Харри Хелиоваара (6)

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (7)

Ранее в Турине определились соперники по группе российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP в одиночном разряде. Они сыграют с представителем Сербии Новаком Джоковичем и греческим спортсменом Стефаносом Циципасом.