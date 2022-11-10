Кирьос — о жеребьёвке парного Итогового турнира: мы с Коккинакисом дадим любой паре фору
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о жеребьёвке Итогового турнира ATP.
«Одно можно сказать наверняка, я и Танаси Коккинакис дадим любой из этих пар фору», — написал Кирьос.
Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева. Вместе с Коккинакисом он отобрался на Итоговый турнир ATP и получил восьмой номер посева.
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