Кирьос — о жеребьёвке парного Итогового турнира: мы с Коккинакисом дадим любой паре фору

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о жеребьёвке Итогового турнира ATP.

«Одно можно сказать наверняка, я и Танаси Коккинакис дадим любой из этих пар фору», — написал Кирьос.

Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева. Вместе с Коккинакисом он отобрался на Итоговый турнир ATP и получил восьмой номер посева.