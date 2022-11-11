Коккинакис: мы с Кирьосом даже не тренируемся в паре. Хватает опыта в одиночном разряде

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, как он готовится к Итоговому турниру ATP вместе со своим напарником Ником Кирьосом.

«Мы вообще не практикуем тренировки для пар. Мы не делаем парных упражнений или чего-то в этом роде. Может быть, это может стать преимуществом, а иногда и недостатком, потому что мы занимаемся только своими делами. Думаю, что Ник и я перенесём наши сильные стороны в одиночном разряде на корт для парного разряда.



Если мы попытаемся стать парниками вместо того, чтобы играть в наш естественный теннис, это не пойдёт на пользу. Мы просто будем играть агрессивно, подавать рискованно и посмотрим, что получится. Думаю, продолжим играть как в одиночном разряде на парном корте, нам хватает опыта, ведь мы хорошо дополняем друг друга. Когда у кого-то спад, другой поднимает свой уровень. И я, и Ник — капитаны, когда это необходимо», — приводит слова Коккинакиса ATP.