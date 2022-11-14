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«Хочу снова обрести уверенность». Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рублёва

«Хочу снова обрести уверенность». Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рублёва
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от соотечественника Андрея Рублёва на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2022.

«У нас были и другие близкие матчи, хотя, наверное, не настолько, как на этом тай-брейке. Вообще, на US Open у нас было два тай-брейка. Конечно, я разочарован поражением, хотя в целом доволен тем, как прошла игра. С нетерпением жду следующих матчей, постараюсь выиграть и преодолеть групповой этап.

Я правда не думаю, что мог бы что-то изменить в конечном результате. Корт здесь очень быстрый, возможно, в некоторых моментах я подавал лучше, хотя это тоже непросто. Хотелось бы сыграть в разы лучше, но проблема в том, что у меня не было особой уверенности перед этим матчем. Ещё один день, и, думаю, я буду в полном порядке психологически, так что с нетерпением жду следующих игр, хочу снова обрести уверенность», — приводит слова Медведева Punto De Break.

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