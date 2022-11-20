Раджив Рам и Джо Солсбери стали победителями Итогового турнира ATP в парном разряде

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового турнира ATP, победив в финале хорватов Николу Мектича и Мате Павича.
Рам и Солсбери одержали победу со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 ча 27 минут. Британо-американская пара заработала 1500 рейтинговых очков в парном разряде и $ 930 300 в качестве призовых, что является самой большой выплатой в парном разряде в истории. Джо Солсбери стал первым британцем в истории, выигравшим Итоговый турнир в парном разряде.
Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. В финале одиночного разряда встретятся норвежец Каспер Рууд и Новак Джокович. Матч состоится не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Новак Джокович.
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