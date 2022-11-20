Третий камбэк Рублёву не удался — финала с Джоковичем не будет! Расклады Чемпионата ATP

На Итоговом чемпионате ATP в Турине пришла пора плей-офф. По регламенту, эта стадия начинается сразу с полуфинала, и в субботу определились оба участника решающего матча турнира.

Итоги седьмого дня. 19 ноября, суббота

В дневной сессии встречались победитель Красной группы Новак Джокович и занявший второе место в Зелёной группе Тейлор Фритц. Любопытно, что эти спортсмены были посеяны под двумя самыми низкими номерами – 7-м и 8-м, но сумели выйти в плей-офф, подвинув теннисистов с более высоким рейтингом. Надо сказать, что Фритц – один из самых «удобных» соперников для серба на турнире. Новак играл с ним до этого пять раз и ни разу не уступил. Любопытно, что в четырёх из этих матчей, которые игрались из трёх сетов, Джокович не отдал сопернику ни партии. А на Australian Open – 2021 серб и американец «зарубились» в пяти сетах. Новак выиграл две партии, потом две упустил, но в пятой героически вырвал победу. Стоит отметить, что на том турнире Джокович играл с разрывом мышц живота и в матче с Фритцем испытывал невероятные боли.

Новак довольно быстро добрался до брейка – 3:2, но соперник на удивление легко тут же отыгрался – 3:3. В дальнейшем у теннисистов не было ни одной возможности зацепиться на приёме, и партия завершилась на тай-брейке, где чуть удачливее оказался серб – 7:6 (7:5) за 57 минут. Во втором сете Фритц сразу же повёл с брейком – 1:0, а вот свои геймы удерживал очень чётко вплоть до подачи на сет при счёте 5:4. И тут Джокович проявил упорство и сравнял счёт – 5:5. Снова судьба партии решалась на тай-брейке. И опять Новак оказался чуть точнее, добившись победы почти за два часа – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Так Новак Джокович пробился в свой восьмой финал Итогового чемпионата ATP. В предыдущих случаях он одержал пять побед и сейчас оказался в шаге от повторения рекорда Роджера Федерера, у которого в активе шесть титулов Финала ATP. Соперник Новака по финалу-2022 определялся в матче Рууд – Рублёв. Каспер в прошлом году дебютировал на Итоговом и сразу вышел из группы в полуфинал, причём в решающем матче группового этапа он победил именно Андрея. Перед нынешним матчем норвежский теннисист сказал: «Я уверен, что Андрей тоже помнит о прошлом матче и попытается отомстить, а я постараюсь вернуть хорошие воспоминания о том, что произошло в прошлом году. Андрей действительно хороший, отличный парень, хороший друг, я бы сказал, и отличный игрок. Рублёв играет очень, очень, очень агрессивно, сильно бьёт по мячу, как мы все знаем. Он работает более или менее в полную силу с ударами справа и слева, а также с подачей, и мне нужно быть осторожным, быстро передвигать ногами и быть готовым к его ударам».

Вообще же в рамках ATP-тура теннисисты встречались пять раз, и первые четыре поединка остались за Андреем. Но надо сказать, что Рууд за последний год добился огромного прогресса. Неслучайно норвежец дважды в этом сезоне был в финалах «Шлемов» — на «Ролан Гаррос» и US Open. Первые три гейма у теннисистов ушли на раскачку. Норвежец чуть не потерял свою подачу, ведя 40:0, но в концовке дважды удачно подал. А вот следом возникли проблемы у Рублёва. Да ещё какие! Андрей сделал несколько ошибок, отдал свой гейм и жутко расстроился. И следом отдал ещё одну подачу – 2:5. На переходе россиянин стал себя колотить кулаками по ногам, жестикулировать, что-то выговаривать в сторону своего бокса. Но этот выплеск эмоций Рублёву никак не помог. Он проиграл и следующий гейм, а с ним и весь сет – 2:6, а затем на старте второй партии отдал ещё четыре гейма подряд. Андрей выглядел настолько подавленным, что казалось, что он сейчас зарыдает.

Зрители всё активнее стали подбадривать россиянина, и он наконец очнулся! Вначале Рублёв взял свою подачу, размочив счёт в сете – 1:4, а при счёте 2:5 не позволил сопернику подать на матч и впервые за поединок сделал брейк – 3:5. Впрочем, после выигрыша трёх геймов подряд Андрею больше ничего сделать не удалось. Каспер со второй попытки подал на матч, причём под ноль – 6:2, 6:4 за 1 час 10 минут.

Вот так Рублёв не смог совершить третий камбэк на турнире, как накануне в матче с Циципасом и в поединке с Медведевым. Андрей не попал в финал и второй год подряд проиграл Рууду на Итоговом. Однако благодаря выходу из группы и двум победным поединкам россиянин заработал $ 1 086 600 призовых и 400 рейтинговых очков. По итогам года Андрей будет восьмой ракеткой мира, а перед ним на седьмом месте окажется Даниил Медведев. Разница между ними – 135 очков. Ну а Каспер впервые в карьере сыграет в решающем матче Финала ATP.

1/2 финала

Джокович (Сербия, 7) – Фритц (США, 8) – 7:6, 7:6.

Рууд (Норвегия, 3) – Рублёв (Россия, 6) – 6:2, 6:4.



Подробнее Джокович (Сербия, 7) – Фритц (США, 8) – 7:6, 7:6.Рууд (Норвегия, 3) –– 6:2, 6:4.

Расписание восьмого дня. Матчи воскресенья, 20 ноября

В воскресенье на Итоговом чемпионате ATP состоится финал, в который восьмой раз в карьере пробился Новак Джокович, а также там впервые выступит Каспер Рууд. Ранее теннисисты уже встречались три раза, и Джокович ведёт 3-0.

Финал

21:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Джокович (Сербия, 7)



Подробнее 21:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Джокович (Сербия, 7)

Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».