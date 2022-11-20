«Семь лет ожидания были долгим сроком». Джокович прокомментировал триумф на Итоговом

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) прокомментировал победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP.
«Это финал. Обычно такие матчи решаются с очень небольшим отрывом. В обоих сетах хватило одного брейка. Я знал, что Каспер играл очень хорошо перед этим матчем. Я заставил его бегать, заставил играть. Очень доволен тем, как я играл. Я хотел быть очень агрессивным, и это сработало.
Было много нервов, особенно в моменте 30:30 при счёте 5:3 во втором сете. Вы должны оставаться сосредоточенными на протяжении всего матча. Импульс может очень быстро перейти на другую сторону.
Я смазал пару ударов в последнем гейме. Я нервничал. Семь лет (с момента завоевания предыдущего трофея Итогового. — Прим. «Чемпионата») ожидания были долгим сроком. В то же время тот факт, что я ждал семь лет, делает эту победу ещё слаще», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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