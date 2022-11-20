Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Семь лет ожидания были долгим сроком». Джокович прокомментировал триумф на Итоговом

«Семь лет ожидания были долгим сроком». Джокович прокомментировал триумф на Итоговом
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) прокомментировал победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP.

«Это финал. Обычно такие матчи решаются с очень небольшим отрывом. В обоих сетах хватило одного брейка. Я знал, что Каспер играл очень хорошо перед этим матчем. Я заставил его бегать, заставил играть. Очень доволен тем, как я играл. Я хотел быть очень агрессивным, и это сработало.

Было много нервов, особенно в моменте 30:30 при счёте 5:3 во втором сете. Вы должны оставаться сосредоточенными на протяжении всего матча. Импульс может очень быстро перейти на другую сторону.

Я смазал пару ударов в последнем гейме. Я нервничал. Семь лет (с момента завоевания предыдущего трофея Итогового. — Прим. «Чемпионата») ожидания были долгим сроком. В то же время тот факт, что я ждал семь лет, делает эту победу ещё слаще», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022