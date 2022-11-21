Бывшая вторая ракетка мира Зверев отреагировал на завершение карьеры Себастьяна Феттеля
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Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев отреагировал на завершение карьеры четырёхкратного чемпиона мира немецкого гонщика Себастьяна Феттеля.
«Себастьян, мы будем скучать по тебе», — написал Зверев в своих социальных сетях.
25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил текущий сезон, в том числе он не примет участия в финальной части Кубка Дэвиса.
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