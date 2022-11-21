Бывшая вторая ракетка мира Зверев отреагировал на завершение карьеры Себастьяна Феттеля

Олимпийский чемпион 2022 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев отреагировал на завершение карьеры четырёхкратного чемпиона мира немецкого гонщика Себастьяна Феттеля.

«Себастьян, мы будем скучать по тебе», — написал Зверев в своих социальных сетях.

25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Немец досрочно завершил текущий сезон, в том числе он не примет участия в финальной части Кубка Дэвиса.