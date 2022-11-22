Рафаэль Надаль и Каспер Рууд отправились в Южную Америку, где проведут выставочные матчи
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и двукратный финалист мэйджоров, третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд опубликовали в социальных сетях совместный снимок из аэропорта. Теннисисты отправляются в страны Латинской Америки, чтобы провести там выставочные матчи.
«Мы уже в пути. С радостью отправляемся в Латинскую Америку. Скоро увидимся, Аргентина», — подписали фото теннисисты.
Надаль и Рууд ранее завершили сезон-2022 выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который прошёл в Турине (Италия). Надаль не сумел выйти из группы, его единственная победа была именно в матче с Руудом. Норвежец же дошёл до финала соревнований, где со счётом 5:7, 3:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу.
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