Рафаэль Надаль и Каспер Рууд отправились в Южную Америку, где проведут выставочные матчи

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и двукратный финалист мэйджоров, третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд опубликовали в социальных сетях совместный снимок из аэропорта. Теннисисты отправляются в страны Латинской Америки, чтобы провести там выставочные матчи.

«Мы уже в пути. С радостью отправляемся в Латинскую Америку. Скоро увидимся, Аргентина», — подписали фото теннисисты.

Надаль и Рууд ранее завершили сезон-2022 выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который прошёл в Турине (Италия). Надаль не сумел выйти из группы, его единственная победа была именно в матче с Руудом. Норвежец же дошёл до финала соревнований, где со счётом 5:7, 3:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу.