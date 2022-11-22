Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль и Каспер Рууд отправились в Южную Америку, где проведут выставочные матчи

Рафаэль Надаль и Каспер Рууд отправились в Южную Америку, где проведут выставочные матчи
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и двукратный финалист мэйджоров, третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд опубликовали в социальных сетях совместный снимок из аэропорта. Теннисисты отправляются в страны Латинской Америки, чтобы провести там выставочные матчи.

«Мы уже в пути. С радостью отправляемся в Латинскую Америку. Скоро увидимся, Аргентина», — подписали фото теннисисты.

Надаль и Рууд ранее завершили сезон-2022 выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который прошёл в Турине (Италия). Надаль не сумел выйти из группы, его единственная победа была именно в матче с Руудом. Норвежец же дошёл до финала соревнований, где со счётом 5:7, 3:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Когда такое было! Российские теннисисты Медведев и Рублёв завершили год за пределами топ-6 Когда такое было! Российские теннисисты Медведев и Рублёв завершили год за пределами топ-6
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022