Ник Кирьос показал, как выглядит после четырёхчасовой тренировки. Фото

Финалист Уимблдона 2022 года, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядит после четырёхчасовой тренировки.
«Джетлаг существует. Четыре часа тренировок… Я «готов», — подписал он снимок.
Фото: из личного архива ника кирьоса
Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема», добившись этого на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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