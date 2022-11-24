Фото: хорватка Донна Векич посетила матч родной страны на чемпионате мира по футболу

Хорватская теннисистка Донна Векич (69-я в рейтинге WTA) в своих социальных сетях опубликовала фото со стадиона. Теннисистка поддерживала родную страну в игровом джерси сборной.

Фото: из личного архива Векич

Игра 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Хорватии завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку. Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии.

26-летняя Донна Векич является профессионалом с 2012 года. На её счету три трофея на уровне WTA, а именно турниры в Куала-Лумпуре, Ноттингеме и Курмайёре. В этом сезоне она вылетела в первом круге на Открытом чемпионате США, «Ролан Гаррос», Australian Open, на Уимблдоне она дошла до второго круга.