Фото: хорватка Донна Векич посетила матч родной страны на чемпионате мира по футболу

Хорватская теннисистка Донна Векич (69-я в рейтинге WTA) в своих социальных сетях опубликовала фото со стадиона. Теннисистка поддерживала родную страну в игровом джерси сборной.
Фото: из личного архива Векич
Игра 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Хорватии завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку. Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии.
26-летняя Донна Векич является профессионалом с 2012 года. На её счету три трофея на уровне WTA, а именно турниры в Куала-Лумпуре, Ноттингеме и Курмайёре. В этом сезоне она вылетела в первом круге на Открытом чемпионате США, «Ролан Гаррос», Australian Open, на Уимблдоне она дошла до второго круга.
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