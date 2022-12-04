«Месси – мужик». Энди Маррей оценил игру аргентинца в 1/8 финала чемпионата мира

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей прокомментировал игру аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года по футболу, который проходит в Катаре.

Напомним, гол Месси помог Аргентине обыграть сборную Австралии (2:1) и выйти в четвертьфинал мундиаля, где команда встретится со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

«Месси – мужик», — написал Маррей в своих социальных сетях.

На слова Маррея отреагировал чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро. «А то, Энди», — написал дель Потро. На это Энди ответил с помощью эмодзи «бицепсы».