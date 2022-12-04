Месси просто прибьёт партнёров после такого матча! Аргентина чудом прошла аутсайдера на ЧМ

Четыре года назад на ЧМ-2018 в России для сборной Аргентины с Лионелем Месси всё закончилось на этой стадии турнира. В 1/8 финала «альбиселесте» уступила будущим чемпионам мира французам. Теперь вряд ли бы нашёлся человек, который поставил бы крупную сумму на поражение команды Лионеля Скалони – где Аргентина и где Австралия?

Тем не менее в первые полчаса, пока счёт был 0:0, не складывалось впечатление, что встречаются команды с разных планет.

Австралийцы играли очень уверенно, совершенно не боялись аргентинцев. В отличие от поляков, попробовали даже гасить скорость «альбиселесте» высоким прессингом. После чего, помня об игровой аритмии, сконцентрировались на позиционной обороне – перекрывали все зоны своей схемой 4-4-2, шли в жёсткие единоборства, висели на ногах футболистов сборной Аргентины. В середине первого тайма даже покатали мяч на своей половине поля, заставляя соперника тратить энергию на отбор – австралийцы понимали, что аргентинцы с Месси и Папу Гомесом не смогут нормально прессинговать.

Появление Гомеса в основе было вынужденным, так как Анхель Ди Мария выбыл из-за мышечного повреждения. Скалони поменял тактику: при обороне схема сборной Аргентины напоминала 4-3-3 с Месси впереди. Штатный центрфорвард Хулиан Альварес с Гомесом уходили на фланги. При атаках «альбиселесте» игроки менялись позициями, запутывали противника. А тот не запутывался. За исключением эпизода в дебюте матча, когда мяч как будто бы в штрафной попал в руку защитнику австралийцев, Аргентину ничто не приближало к голу. Скорость игры команды Скалони, мягко говоря, не потрясала.

И тут разницу сделал тот, от кого этого ждали – Месси! До 35-й минуты игра у Лео не слишком получалась. Но потом лидер аргентинцев завёлся после лёгкой стычки с Азизом Бехичем и забил. Месси подобрал в штрафной мяч, отскочивший от Альвареса, и идеально пробил низом с левой. Это был единственный удар в створ на две команды до перерыва. Проводивший 1000-й матч в карьере Лео впервые отличился в плей-офф чемпионатов мира.

После перерыва аргентинцы перешли на схему с тремя центральными защитниками. В этом не было бы ничего удивительного, если бы Скалони поменял игрока и схему перед вторым таймом. Однако Гомес покинул поле на 49-й минуте. Чего добивался таким ходом тренер «альбиселесте»? Возможно, посчитал, что во время матча у противника займут больше времени разбор и адаптация к новой схеме Аргентины, чем перед возобновлением игры. Так или иначе, на исходе часа встречи Скалони получил то, чего добивался – его команда забила второй! Этот гол аргентинцам подарил голкипер Мэтью Райан. Неужели он не видел, что может попасть под прессинг сразу двоих игроков – Альвареса и Родриго Де Пауля? Потеря мяча в собственной штрафной стала роковой. Похоже, основной форвард сборной Аргентины на ЧМ-2022 определён: два выхода Альвареса в стартовом составе – два гола.

Аргентинцы контролировали игру, и ничего не предвещало гола в их ворота. К 77-й минуте у команды Грэма Арнольда был лишь один неточный удар за весь матч. Но австралийцы не опустили рук – и нашли свой момент! В эпизоде с забитым Крейгом Гудвином мячом им повезло с отскоками от Николаса Отаменди и Энцо Фернандеса, да и опорники аргентинцев сместились со своих позиций. Гол Австралии гарантировал горячую концовку. Вообще, в этом матче особая энергетика плей-офф чувствовалась сильнее, чем в игре Нидерландов с США.

Был шанс у Австралии перевести игру в дополнительное время. Например, после суперпрохода Бехича. Более крутое соло показал во втором тайме только Месси, когда в одном из эпизодов обыграл едва ли не полкоманды. Кстати, Лео завершил 1000-й матч в карьере с такой статистикой – 75 касаний мяча, пять ударов (два в створ), четыре паса под удар, 90% точных передач, два заработанных на себе фола, 13 потерь владения, четыре выигранных единоборства из шести и один отбор.

На 90+7-й минуте 18-летний Гаранг Куол мог спасти Австралию, но Эмилиано Мартинес показал, что он действительно топ-вратарь – этот сейв стоил десятка других в его матчах за сборную. Месси с Аргентиной продолжают путешествие в Катаре. В четвертьфинале сыграют с Нидерландами.