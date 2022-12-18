«Через четыре года возобновляем поход за Кубком мира!» Гарсия поддержала сборную Франции
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Чемпионка Итогового турнира WTA, французская теннисистка Каролин Гарсия опубликовала пост в социальных сетях, в котором поддержала сборную Франции по футболу после поражения в финале чемпионата мира в Катаре от Аргентины (3:3, пен. 2:4).
«Ух, какой финал. Спасибо за эти эмоции, энергию и большое сердце, которые позволили вам вернуться в игру (до 80-й минуты Франция проигрывала 0:2, но смогла перевести матч в дополнительное время. — Прим. «Чемпионата»). Спасибо, сборная Франции. Через четыре года возобновляем поход за третьим Кубком мира!» — написала Гарсия, добавив три эмодзи в виде звезды.
В финале Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (штат Техас, США) Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
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