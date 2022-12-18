Рублёв проиграл финал Циципасу. Следующий поединок россиянина будет уже в Австралии

Весьма неожиданным получился состав финала на показательном турнире в Абу-Даби – Mubadala World Tennis Championship. Лидеры посева – Карлос Алькарас и Каспер Рууд – дружно проиграли в своих первых же матчах на стадии полуфинала. Напомним, по регламенту два первых номера пропускают 1/4 финала и начинают только с борьбы за выход в решающий матч. Двукратный финалист «Шлемов» и Итогового чемпионата ATP – 2022 Каспер Рууд уступил греку Стефаносу Циципасу в двух сетах – 2:6, 2:6. А не выступавший с «Мастерса» в Париже лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас по всем статьям проиграл менее чем за час россиянину Андрею Рублёву – 2:6, 1:6. Любопытно, что это была первая встреча Андрея с Карлосом, и, хотя она не является официальной, оба теннисиста её, конечно, не забудут.

Надо сказать, что турнир в Абу-Даби имеет довольно богатую историю. Впервые он был разыгран в январе 2009 года, и с тех пор чемпионами становились Рафаэль Надаль – пять раз, Новак Джокович – четыре, Энди Маррей – два, Кевин Андерсон – один. В прошлом году победителем стал Андрей Рублёв, который уже второй год подряд добрался до финала. Его соперник по решающему матчу нынешнего розыгрыша – Стефанос Циципас – тоже был финалистом Абу-Даби. В 2019 году грек с русскими корнями уступил в решающем матче Рафаэлю Надалю.

Перед финалом Рублёв прокомментировал и свою победу над Алькарасом, и предстоящий поединок с греком: «Я очень рад, что смог одержать победу. Карлос до этой встречи не играл, а я уже сыграл здесь матч, так что мне было проще. В финале против Циципаса мне будет нелегко, однако мне не терпится выйти на корт и получить удовольствие. Это будет весело». Стоит добавить, что Андрей и Стефанос отлично знают друг друга с детства и на профессиональном уровне уже сыграли 11 официальных матчей. Счёт личных встреч – 6-5 в пользу Циципаса, однако последняя встреча в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине-2022 осталась как раз за Рублёвым.

Прежде чем состоялся финал, в воскресенье прошёл матч за третье место, в котором сошлись неудачники полуфиналов – Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Поединок показал, что испанец всё ещё не оправился от последствий травмы, не набрал нужную форму. Всего за 1 час 9 минут норвежец расправился с первой ракеткой мира – 6:1, 6:4. Ну а финал начался с провала Рублёва. Россиянин «проспал» старт и позволил сопернику уйти вперёд с двумя брейками – 4:0. После этого Андрей бросился в погоню. Он взял свой гейм под ноль – 4:1, а потом вцепился в подачу соперника. Шесть раз было «ровно», Циципас отыграл два брейк-пойнта и всё-таки спасся – 5:1, а затем уверенно довёл партию до победы – 6:2 за 34 минуты.

Второй сет пошёл совсем по другому сценарию. Теннисисты уверенно держали свою подачу – даже ни разу не было счёта «ровно». Казалось, что всё идёт к тай-брейку, но в 10-м гейме Циципас вдруг «подсел», сделал несколько ошибок, Рублёв сразу же этим воспользовался – добился брейка и выиграл сет – 6:4. А вот решающая партия была похожа на стартовый сет. Андрей опять неудачно стартовал, позволил сопернику повести с двумя брейками – 4:0. В этой ситуации россиянину отыграться уже было невозможно. Победа Циципаса – 6:2, 4:6, 6:2 за 1 час 34 минуты.

Вот так россиянин Рублёв не смог защитить прошлогодний титул в Абу-Даби, проиграл в финале и лишился чека на $ 250 тыс., который в итоге достался греку Циципасу. Дальше Андрей планирует выступить уже в Австралии на турнире ATP-250 в Аделаиде. Соревнование пройдёт со 2 по 8 января, и состав участников там намечается очень мощный – кроме Рублёва, это Джокович, Медведев, Хачанов, Руне, Оже-Альяссим, Шаповалов, Синнер и другие.