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Гауфф поделилась эмоциями после финала футбольного ЧМ

Гауфф поделилась эмоциями после финала футбольного ЧМ
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Седьмая ракетка мира 18-летняя американка Кори Гауфф в своих социальных сетях поделилась эмоциями от просмотра финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

«Теперь я полный фанат футбола. Ничего себе, наверное, лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций», — написала Гауфф в своих социальных сетях.

Напомним, в сезоне-2022 американская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Гауфф проиграла первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 3:6.

Ожидается, что Кори Гауфф выступит на грядущем турнире WTA 250, проходящем 2-8 января в Окленде (Новая Зеландия).

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