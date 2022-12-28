Легендарная Билли Кинг поздравила Игу Свёнтек, которую признали лучшим спортсменом Европы

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг поздравила польскую теннисистку Игу Свёнтек, которую признали лучшим спортсменом Европы в 2022 году по версии Польского агентства печати (PAP).
«Поздравляю Игу Свёнтек, которую признали лучшим спортсменом Европы в 2022 году», — написала Билли Кинг в своих социальных сетях.
Свёнтек стала первой с 2005 года женщиной, выигравшей эту награду, после россиянки Елены Исинбаевой. Отметим, что в прошлом году данное звание получил сербский теннисист Новак Джокович.
По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.
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