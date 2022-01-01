Рууд победил Монтейро в своём первом матче на United Cup

Третий номер мирового рейтинга, финалист «Ролан Гаррос» — 2022 и US Open — 2022, норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро (71-я ракетка мира) на командном турнире United Cup.
Рууд оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Норвежский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 6. На счету Монтейро два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире участвуют команды из 18 стран. Норвегия выступает в группе Е с командами Италии и Бразилии.
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