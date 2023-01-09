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Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира Аделаида-2

Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира Аделаида-2
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Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира Аделаида-2. В начале своего пути спортсменка уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. За это время Павлюченкова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Тайхман, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два из четырёх возможных брейк-пойнта.

Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
09 января 2023, понедельник. 03:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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