Рейтинг WTA на 9 января: Халеп выпала из топ-10, Александрова и Потапова потеряли позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские спортсменки сохранили свои позиции. Румынская теннисистка Симона Халеп переместилась с 10-й на 12 строчку. Россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Анна Калинская опустились в рейтинге.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 9 января
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 025 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5180.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5000.
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415.
5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4340.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3921.
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3871.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2715.
10 (11). Мэдисон Кис (США) — 2597…
12 (10). Симона Халеп (Румыния) – 2381.
19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1964…
20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910.
45 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1079…
64 (58). Анна Калинская (Россия) — 869.
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