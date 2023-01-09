Рейтинг WTA на 9 января: Халеп выпала из топ-10, Александрова и Потапова потеряли позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские спортсменки сохранили свои позиции. Румынская теннисистка Симона Халеп переместилась с 10-й на 12 строчку. Россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Анна Калинская опустились в рейтинге.



Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».



Рейтинг WTA. 9 января

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 025 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5180.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5000.

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415.

5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4340.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3921.

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3871.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2715.

10 (11). Мэдисон Кис (США) — 2597…

12 (10). Симона Халеп (Румыния) – 2381.

19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1964…

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910.

45 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1079…

64 (58). Анна Калинская (Россия) — 869.