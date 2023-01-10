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«Связь спорта с древним воинским духом». Циципас потренировался в футболке сборной Японии

«Связь спорта с древним воинским духом». Циципас потренировался в футболке сборной Японии
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас провёл тренировку в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии-2023. Во время неё грек играл в теннис в футболке национальной сборной Японии по футболу.

«Футболка символизирует связь спорта с древним воинским духом Японии. Глубокое культурное наследие чести, настойчивости и превосходства. Она также символизирует связь между современным и древним, красоту традиций и силу настоящего», — объяснил свой поступок Циципас в социальных сетях.

«Обожаю носить футбольную форму», — добавил спортсмен ниже к своему посту.

Фото: Личный архив Стефаноса Циципаса

Фото: Личный архив Стефаноса Циципаса

Циципас активно делится своими взглядами на жизнь в социальных сетях. Он часто публикует посты о природе, бытовых вещах и общественных явлениях.

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