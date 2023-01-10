«Связь спорта с древним воинским духом». Циципас потренировался в футболке сборной Японии

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас провёл тренировку в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии-2023. Во время неё грек играл в теннис в футболке национальной сборной Японии по футболу.
«Футболка символизирует связь спорта с древним воинским духом Японии. Глубокое культурное наследие чести, настойчивости и превосходства. Она также символизирует связь между современным и древним, красоту традиций и силу настоящего», — объяснил свой поступок Циципас в социальных сетях.
«Обожаю носить футбольную форму», — добавил спортсмен ниже к своему посту.
Фото: Личный архив Стефаноса Циципаса
Фото: Личный архив Стефаноса Циципаса
Циципас активно делится своими взглядами на жизнь в социальных сетях. Он часто публикует посты о природе, бытовых вещах и общественных явлениях.
- 10 января 2023
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:32
-
11:22
-
11:03
-
10:55
-
10:49
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:41
-
09:25
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:39
-
07:40
-
06:47
-
05:47
-
04:04
-
03:37
-
00:26
- 9 января 2023
-
22:30
-
20:01
-
18:32
-
17:58
-
17:57
-
17:30
-
16:36
-
16:06
-
15:22
-
15:06
-
15:01
-
14:50