Матс Виландер — о Нике Кирьосе: для меня это история Золушки

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался об австралийском теннисисте Нике Кирьосе.

«Он самый удивительный и перспективный для меня. Я не знаю, выиграет ли он «Шлем». Он мог бы выиграть его, и он вроде как решил, что собирается дать себе шанс реализовать свой потенциал. Он будет более воодушевлён своими собственными улучшениями, чтобы работать усерднее, быть более дисциплинированным. Так что для меня это история Золушки, которая, как я надеюсь, произойдёт, и это произойдёт», — приводит слова Виландера Clay Tenis.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.