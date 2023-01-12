Рууд расхвалил Свёнтек в преддверии Открытого чемпионата Австралии

Третья ракетка мира, норвежец Каспер Рууд поделился мыслями о польской теннисистке и первом номере мирового рейтинга среди женщин Иге Свёнтек.
«Свёнтек полна решимости правильно делать свою работу. Ига всегда остаётся сосредоточенной и с каждым своим шагом думает о карьере и о том, как она может показать наилучший теннис. Она очень строго относится к себе. Считаю Свёнтек одной из самых спортивных теннисисток, она великолепно двигается. За ней интересно наблюдать. Она определённо лучше всех в женском туре играла в прошлом году, и я уверен, что у неё есть определённая мотивация, чтобы попытаться стать лучшей и в этом году.
У Свёнтек было тяжёлое поражение от Джессики Пегулы. Иногда она всё же будет уступать. Когда ты номер один в мире, каждый проигранный матч будет сюрпризом или покажется концом света, но я уверен, что Свёнтек сосредоточится на следующем турнире и отлично подготовится к Мельбурну», — цитирует Рууда Eurosport.
- 12 января 2023
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