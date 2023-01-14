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Кирьос: я 100% завершу карьеру, если выиграю турнир «Большого шлема»

Кирьос: я 100% завершу карьеру, если выиграю турнир «Большого шлема»
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в случае своей победы на любом из мэйджоров в одиночном разряде завершит карьеру.

«Я 100% уйду из тенниса, если выиграю турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Это много тренировок и работы. Я просто хочу иметь возможность есть всё, что хочу, пить то, что хочу, и просто отдыхать. У теннисистов тяжелый образ жизни

Преданность делу, которую игроки демонстрируют изо дня в день, невероятна… В прошлом году я показал, что до сих пор являюсь одним из лучших, провёл отличный сезон. Постараюсь сделать что-то подобное и в этом году, и, надеюсь, я смогу выиграть турнир «Большого шлема», но это будет сложно», — сказал Кирьос после выставочного матча с сербом Новаком Джоковичем.

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