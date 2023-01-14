Кирьос: я 100% завершу карьеру, если выиграю турнир «Большого шлема»
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в случае своей победы на любом из мэйджоров в одиночном разряде завершит карьеру.
«Я 100% уйду из тенниса, если выиграю турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Это много тренировок и работы. Я просто хочу иметь возможность есть всё, что хочу, пить то, что хочу, и просто отдыхать. У теннисистов тяжелый образ жизни
Преданность делу, которую игроки демонстрируют изо дня в день, невероятна… В прошлом году я показал, что до сих пор являюсь одним из лучших, провёл отличный сезон. Постараюсь сделать что-то подобное и в этом году, и, надеюсь, я смогу выиграть турнир «Большого шлема», но это будет сложно», — сказал Кирьос после выставочного матча с сербом Новаком Джоковичем.
Комментарии
- 14 января 2023
-
09:12
-
07:37
-
06:57
-
06:40
- 13 января 2023
-
21:35
-
18:16
-
16:51
-
16:01
-
15:53
-
15:41
-
15:10
-
15:01
-
14:04
-
11:40
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
09:56
-
09:30
-
09:11
-
08:56
-
08:25
-
05:57
-
00:33
-
00:14
- 12 января 2023
-
23:22
-
23:03
-
23:01
-
22:15
-
22:08
Партнерский контент