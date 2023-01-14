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Касаткина разгромно уступила Бенчич в финале Аделаиды, проиграв первый сет 0:6

Касаткина разгромно уступила Бенчич в финале Аделаиды, проиграв первый сет 0:6
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (13-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Бенчич оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:0, 6:2. Швейцарка выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Дарьи Касаткиной два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Общий призовой фонд турнира составил $ 780 тыс. Предыдущей победительницей Аделаиды является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Australian Open, который стартует 16 января, встретится с соотечественницей, Варварой Грачёвой. Белинде Бенчич предстоит провести матч с болгарской теннисисткой Викторией Томовой.

Аделаида-2 (ж). Финал
14 января 2023, суббота. 08:40 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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