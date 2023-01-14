Первый титул Бенчич с Турсуновым! В финале Аделаиды швейцарка разгромила Касаткину

Необычная ситуация сложилась с женскими полуфиналами на турнире в Аделаиде-2. В четвёрку лучших пробились россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, швейцарка Белинда Бенчич и испанка Паула Бадоса. Первыми бороться за путёвку в решающий матч должны были Касаткина и Бадоса, однако испанка неожиданно снялась с соревнований из-за травмы бедра. Как оказалось, травма довольно серьёзная и Паула отказалась от борьбы ещё и на Australian Open. Ну а Касаткина без борьбы вышла в свой 12-й по счёту финал на турнирах WTA. Второй полуфинал тоже не состоялся. На сей раз отказалась от игры россиянка Кудерметова, тоже сославшись на травму. Таким образом, в финале Аделаиды оказались Касаткина и Бенчич.

Белинда Бенчич – ровесница Дарьи Касаткиной, обеим по 25 лет, и главным достижением в карьере швейцарки пока является золото Олимпиады в Токио-2021. На турнирах «Большого шлема» Белинда добиралась до полуфинала – US Open – 2019. Всего у Бенчич до Аделаиды было шесть титулов, как и у Касаткиной, но выходов в финал гораздо больше – этот 16-й по счёту. Сейчас швейцарка является 13-й ракеткой мира, но благодаря успешному выступлению в Аделаиде в новом рейтинге вернётся в топ-10 и замкнёт десятку вслед за двумя россиянками – Касаткиной и Кудерметовой.

Стоит добавить, что с осени прошлого года тренером Бенчич стал российский специалист Дмитрий Турсунов. Ранее он тренировал Веснину, Соболенко, Контавейт, Радукану. Перед стартом сезона Белинда так прокомментировала сотрудничество с Турсуновым: «Не позволяю себе или он на самом деле не позволяет мне закатывать истерики, хотя иногда я чувствую, что мне нужно немного выговориться. Мне определённо нравится пытаться быть очень сосредоточенной и не тратить силы на саморазрушение, а использовать их в позитивном ключе. Мне нужно напоминать об этом, но со временем это войдёт в привычку. Так что я очень довольна тем, как всё идёт».

Касаткина и Бенчич встречались до этого пять раз, и счёт был 3-2 в пользу россиянки. Дарья победила на Кубке Кремля – 2016, в Санкт-Петербурге-2017 и на «Ролан Гаррос» — 2021, а вот Белинда выигрывала в Санкт-Петербурге-2016 и в Аделаиде-2020. Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о предстоящем финале Аделаиды: «Даша – человек, способный выигрывать большие турниры. Она подтверждала это, имеет опыт больших побед. В принципе, такой же авторитет у Белинды. Они друг друга прекрасно знают, поэтому нас ждёт очень интересная игра. Всё будет зависеть от того, с каким настроем девушки выйдут на корт, какое будет начало. И Даша, и Белинда провели отличный прошлый сезон, и будет интересно посмотреть на это противостояние», — отметил Селиваненко в интервью Vprognoze.ru.

С самого начала матча у Касаткиной не пошла подача. Да и в розыгрышах россиянка довольно часто ошибалась. В итоге Белинда стала брать гейм за геймом и за 26 минут оформила сопернице обидную «баранку» — 6:0. Вторая партия тоже поначалу пошла по такому же сценарию. Бенчич сделала брейк под ноль и повела затем 2:0. Однако Касаткиной в третьем гейме удалось взять свою подачу – впервые за матч – 2:1. Белинду это не смутило, она сделала ещё один брейк и повела – 5:1. В следующем гейме Дарья отыграла матчбол и взяла всё-таки ещё одну свою подачу – 5:2. Но на большее россиянку уже не хватило – 6:0, 6:2 за 1 час 9 минут в пользу Бенчич. Вот это разгром!

Так Белинда Бенчич завоевала свой первый титул в сотрудничестве с Дмитрием Турсуновым. За победу она получила чек на $ 120 150. Теперь Белинда и Дарья отправятся в Мельбурн, где в понедельник, 16 января, стартует Australian Open.