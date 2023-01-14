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Кирьос рассказал, почему стал помогать Джоковичу, несмотря на конфликт

Кирьос рассказал, почему стал помогать Джоковичу, несмотря на конфликт
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своей помощи сербу Новаку Джоковичу. У игроков долгое время был конфликт, однако затем Кирьос поддержал Джоковича в ситуации с депортацией из Австралии и вакцинацией от коронавируса и их взаимоотношения изменились.

«В прошлом я относился к нему как к человеку, который делает то, что мне просто не нравится. Но когда в прошлом году у него возникли трудности, никто за него не вступился. А это момент, когда люди, которые искренне за тебя переживают, должны включаться.

Я это сделал – посчитал это необходимым. И очевидно, что это важнее всего, что было сделано и сказано раньше. Я пошёл против своих слов и заступился за него перед своей страной. Мне тоже было непросто, меня много критиковали. Но он это оценил. Мы потом поговорили. И, конечно, я повзрослел после того интервью», — сказал Кирьос после благотворительного матча с Джоковичем.

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