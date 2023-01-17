Поражение Рахимовой от украинки Байндль — видеообзор встречи Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 110-я ракетка мира не смогла одолеть украинскую спортсменку Катерину Байндль (97-й номер мирового рейтинга). Встреча прошла на арене «Мельбурн Парк. Корт 14».
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
Байндль оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:5, 6:7, 6:1. Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету украинки три эйса, четыре ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.
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