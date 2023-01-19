Самсонова уступила Векич во втором круге Australian Open. Россиянке повесили «баранку»
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 24-летняя россиянка Людмила Самсонова (20-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Хорватии Донна Векич (64-я ракетка мира).
Встреча завершилась победой Донны Векич – 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
На счету Векич две подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти (44%). У её оппонентки – три эйса, три двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.
В третьем круге соревнований Векич сыграет с победительницей противостояния Нурия Парризас-Диас (Испания) – Анастасия Потапова (Россия).
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