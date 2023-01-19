Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова уступила Векич во втором круге Australian Open. Россиянке повесили «баранку»

Самсонова уступила Векич во втором круге Australian Open. Россиянке повесили «баранку»
Комментарии

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 24-летняя россиянка Людмила Самсонова (20-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Хорватии Донна Векич (64-я ракетка мира).

Встреча завершилась победой Донны Векич – 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

На счету Векич две подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти (44%). У её оппонентки – три эйса, три двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге соревнований Векич сыграет с победительницей противостояния Нурия Парризас-Диас (Испания) – Анастасия Потапова (Россия).

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 07:30 МСК
Донна Векич
64
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023