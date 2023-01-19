Самсонова уступила Векич во втором круге Australian Open. Россиянке повесили «баранку»

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 24-летняя россиянка Людмила Самсонова (20-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Хорватии Донна Векич (64-я ракетка мира).



Встреча завершилась победой Донны Векич – 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.



На счету Векич две подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти (44%). У её оппонентки – три эйса, три двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.



В третьем круге соревнований Векич сыграет с победительницей противостояния Нурия Парризас-Диас (Испания) – Анастасия Потапова (Россия).